СМИ опубликовали полную версию переговоров Гончарука перед встречей с Зеленским

В Сети опубликовали полную аудиозапись совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

В разговоре главы кабмина с представителями банковской сферы, в котором также приняла участие министр финансов Оксана Маркарова, он предпринял попытку подготовить некий «экономический ликбез» для украинского президента Владимира Зеленского. Аудиозапись опубликовала Страна.UA.

Ранее в украинских СМИ появилась первая часть записей с совещания Гончарука. В описании к публикациям авторы указали, что переговоры проводились в середине декабря 2019 года перед встречей Гончарука с президентом Зеленским. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия после этого заявил, что в первую очередь необходимо разобраться, что в разговоре правда, а что нет.