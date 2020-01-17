«Потребуются годы»: в Пентагоне объяснили отставание в области гиперзвукового оружия

Для того, чтобы восстановить свои позиции в области гиперзвукового оружия, Соединенным Штатам потребуются годы. Десять лет назад страна являлась лидером, а сейчас сразу две программы потерпели поражение. Об этом заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

«Что мы сделали после того, как они потерпели неудачу? Мы начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы», - цитирует РИА Новости выступление генерала в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.

Он также отметил, что неоднократно просил ускорить процесс восстановления, но пока, по его словам, этого не происходит.

Ранее Пентагон почти на 32 миллиона долларов заключил контракт с Lockheed Martin, которая будет выполнять третий этап работ по гиперзвуковому ракетному оружию OpFires. В пресс-службе компании заявили, что речь идет о разработке новой системы наземного базирования.