«Любовь» и «йцукен»: названы самые популярные пароли 2019 года

В десятку самых популярных паролей прошлого года вошли те же сочетания букв и цифр, что и в 2018-м. Востребованными стали: «111111», «123456», «qwerty», «password», а также написание этих слов в русской раскладке клавиатуры - «йцукен».

Эти данные со ссылкой на ежегодное исследование компании по кибербезопасности DeviceLock приводят «Известия». Анализ паролей проводился уже в третий раз. Специалисты изучали комбинации, которые попали в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных.

Самыми популярными среди русскоязычных пользователей стали: «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко».

Эксперты утверждают, что такие легкие пароли говорят о компьютерной безграмотности населения. С помощью вышеуказанных комбинаций можно без особого труда взломать почту, а через нее получить доступ к онлайн-банку, соцсетям и другой важной для человека информации.