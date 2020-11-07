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Новость о победе Байдена на выборах застала Трампа на поле для гольфа

Ян Брацкий
23:47 07.11.2020
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. За пост главы Белого дома ведут борьбу республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
Новость о победе Байдена на выборах застала Трампа на поле для гольфа
© Фото: Mike Ehrmann Getty Images

Действующий президент США Дональд Трамп узнал о победе своего оппонента на выборах главы государства Джо Байдена во время игры в гольф. Сразу после этого Трамп принял решение возвратиться в Вашингтон.

Вечером 7 ноября несколько крупных американских телеканалов и газет зачли в актив демократу Байдену голоса выборщиков от штата Пенсильвания, где все это время продолжался пересчет голосов.

Таким образом, Джо Байден получил 290 голосов при необходимом минимуме в 270 и объявил себя президентом. Ранее тоже самое сделал Дональд Трамп. Он уже заявил, что оспорит итоги президентских выборов в Верховном суде. Трамп и его однопартийцы уверены, что штаб демократов сфальсифицировал итоги голосования.

Не дожидаясь официального объявления результатов выборов, многие мировые лидеры направили Джо Байдену поздравления с избранием на пост главы Белого дома.

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