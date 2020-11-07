В Москве за сутки скончались 74 пациента с COVID-19. Об это говорится в сообщении оперативного штаба.

Таким образом, общее число умерших, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, в столице увеличилось до 7 289.

В Москве за все время пандемии было выявлено 462 518 случаев заражения коронавирусом. Для России этот показатель составляет 1 753 836. Общее число умерших пациентов с COVID-19 по стране - 30 251.

В субботу стало известно, что президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора выразили заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусом.