«Многое неясно»: в ВОЗ прокомментировали ситуацию с новым смертельным коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения сделали заявление по теме обнаруженного на территории Китая коронавируса. По словам специалистов, многое в его отношении остается неясным. В частности, непонятно, как именно вирус передается.

«О коронавирусе 2019-nCoV известно недостаточно, чтобы делать заключения о том, как он передается, каковы его клинические характеристики болезни или степени его распространения. Источник тоже остается неизвестным», - цитирует ТАСС заявление ВОЗ.

Ранее в китайском городе Ухань произошел смертельный случай из-за неизвестного заболевания. Он стал вторым, первый заболевший скончался 11 января. На данный момент в Ухане зафиксированы более 40 заразившихся новым видом коронавируса.