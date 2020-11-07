В Армении сообщили о непрекращающихся боях в пригороде Шуши

В пригороде Шуши идут непрекращающиеся тяжелые бои. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По словам военачальника, азербайджанская сторона привлекла новые силы для штурма населенного пункта, на разных подступах к Шуше происходят тяжелые столкновения, но армии обороны Нагорного Карабаха удается сдерживать вооруженные силы Азербайджана.

В беседе с ТАСС он также сообщил, что азербайджанские военные атакуют и на других участках. В районе Лачина, утверждает Ованнисян, армянской стороне удалось улучшить свои позиции.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября. В случившемся Баку и Ереван обвиняют друг друга. С начала нового противостояния стороны уже трижды договаривались о прекращении огня, но в итоге эти договоренности не соблюдались. Последнее согласованное перемирие должно было вступить в силу 26 октября.