В Екатеринбурге обрушился горящий склад с парфюмерией. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Здание полыхает на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.

Внутри, помимо парфюмерии, электрооборудование и бытовая химия. Сообщение о пожаре на центральный пульт поступило в 00:27 по местному времени. К месту ЧП незамедлительно были направлены усиленные наряды спасателей и пожарных.

Огонь удалось локализовать и не допустить его распространения на соседние со складом здания. Информации о пострадавших не поступало.