Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения
Руководитель Фонда первого президента России Бориса Ельцина 17 января отмечает юбилей - ей исполнилось 60 лет.
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Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения бывшего советника Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву.
В пятницу, 17 января, ей исполнилось 60 лет. Президент приехал к ней в гости, подарил букет цветов и фарфоровый сервиз.
Татьяна Юмашева является супругой советника Владимира Путина Валентина Юмашева. В настоящее время женщина руководит Фондом первого президента России Бориса Ельцина.