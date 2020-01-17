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Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения

Иван Линдеманн
23:15 17.01.2020
Руководитель Фонда первого президента России Бориса Ельцина 17 января отмечает юбилей - ей исполнилось 60 лет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения бывшего советника Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву.

В пятницу, 17 января, ей исполнилось 60 лет. Президент приехал к ней в гости, подарил букет цветов и фарфоровый сервиз.

Татьяна Юмашева является супругой советника Владимира Путина Валентина Юмашева. В настоящее время женщина руководит Фондом первого президента России Бориса Ельцина.

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