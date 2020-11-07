Очевидец рассказал подробности крушения самолета в Подмосковье

Очевидец крушения легкомоторного самолета под поселком Томилино в Подмосковье рассказал телеканалу «360» подробности трагедии.

«В момент падения самолета я сидел в машине и разговаривал по телефону. В разговоре я сказал своему собеседнику, что какой-то спортивный самолет летит и как-то странно себя ведет», - отметил мужчина.

По его словам, буквально в течение нескольких секунд авиасудно резко накренилось и упало. В течение нескольких секунд произошел взрыв самолета. Также, как отметил очевидец, в момент крушения над полем летало еще таких два спортивных вертолета.

По словам мужчины, самолет выгорел примерно за пять минут. Он отметил, что среди автомобилистов оказалось много неравнодушных, они выбегали с огнетушителями, чтобы помочь ликвидировать огонь.

Инцидент произошел в субботу, 7 ноября, недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец. Вылетевший с аэродрома Мячково под Москвой самолет следовал в город Рыбинск Ярославской области. В результате два человека, находившиеся в самолете, погибли. Позже стало известно, что пилотом был ведущий канала НТВ Александр Колтовой.