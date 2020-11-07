Движение по московским «выделенкам» перевели в единый режим
Право передвигаться по всем выделенным полосам Москвы получит пассажирский транспорт, автомобили оперативных и коммунальных служб.
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
Московский департамент транспорта сообщил о переходе на единый режим проезда по всем выделенным полосам на столичных магистралях.
Проезд по всем «выделенкам» разрешен только для городского транспорта, включая такси, автобусы, автомобили оперативных и коммунальных служб, пишет РИА Новости.
Переход на единый режим движения по выделенным полосам, по мнению руководства департамента транспорта Москвы, решит проблему спорных штрафов и устранит путаницу.
Кроме того, нововведение поможет городскому пассажирскому транспорту двигаться быстрее и без пробок, отмечают эксперты.