В стране и мире Движение по московским «выделенкам» перевели в единый режим Ян Брацкий Право передвигаться по всем выделенным полосам Москвы получит пассажирский транспорт, автомобили оперативных и коммунальных служб. © Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress Московский департамент транспорта сообщил о переходе на единый режим проезда по всем выделенным полосам на столичных магистралях. Проезд по всем «выделенкам» разрешен только для городского транспорта, включая такси, автобусы, автомобили оперативных и коммунальных служб, пишет РИА Новости. Переход на единый режим движения по выделенным полосам, по мнению руководства департамента транспорта Москвы, решит проблему спорных штрафов и устранит путаницу. Кроме того, нововведение поможет городскому пассажирскому транспорту двигаться быстрее и без пробок, отмечают эксперты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика