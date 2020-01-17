Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра России. Об этом говорится в сообщении кабинета министров ФРГ.

«Сердечно поздравляю вас с принятием обязанностей председателя правительства Российской Федерации», - приводит пресс-служба германского кабмина текст поздравительной телеграммы Меркель.

Канцлер отметила, что исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи России и Германии составляют фундамент отношений между двумя странами. Также, по словам Ангелы Меркель, правительство ФРГ заинтересовано в развитии сотрудничества Москвы и Берлина.

«Желаю вам удачи в предстоящих вам задачах», - резюмировала канцлер.

В четверг, 16 января, президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Днем ранее Дмитрий Медведев на встрече с главой государства объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе.