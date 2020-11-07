В стране и мире Нагорный Карабах Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе Анна Касаткина Путин проинформировал турецкого коллегу о серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. © Фото: Михаил Климентьев РИА Новости Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Главы государств подтвердили готовность взаимодействовать для достижения мирного решения конфликта в регионе. Путин проинформировал Эрдогана о серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. «Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта», – говорится в сообщении Кремля. Ранее Путин переговорил о ситуации в зоне конфликта с французским лидером Эммануэлем Макроном. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика