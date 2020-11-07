Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе
Путин проинформировал турецкого коллегу о серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении.
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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Главы государств подтвердили готовность взаимодействовать для достижения мирного решения конфликта в регионе.
Путин проинформировал Эрдогана о серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении.
«Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта», – говорится в сообщении Кремля.
Ранее Путин переговорил о ситуации в зоне конфликта с французским лидером Эммануэлем Макроном.