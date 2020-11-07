Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах лидера США. Глава Украины заявил, что дружба между странами становится «только крепче».

«Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис! Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегическое партнерство с Соединенными Штатами», - написал Зеленский в Twitter.

По его словам, Украина и Штаты всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией.

«Наша дружба становится только крепче!» - подчеркнул президент Украины.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также поздравил Джо Байдена и пригласил его в Киев. Также Ермак отметил, что Украину и США объединяют «общие ценности и стремление защищать и продвигать свободу и демократию».

Ранее зарубежные политики один за другим поздравили кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги еще не объявлены. Одним из первых Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо