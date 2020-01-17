В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Варшавы

Праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков прогремел в Москве вечером 17 января.

По данным пресс-службы Западного военного округа, в небо столицы было выпущено боле 50 видов фейерверков, среди которых - «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов от них превышали 300 метров в диаметре.

Столица Польши была освобождена 17 января 1945 года. В канун 75-летия Великой Победы в Москве приняли решение отмечать праздничными салютами дни, когда Советская армия освобождала от фашистов советские и европейские города.

В прошлом году залпы прогремели в память об освобождении Одессы и Севастополя. Салютами праздновались победы Красной Армии в Минске, Вильнюсе, Бресте, Каунасе, Кишиневе и Таллине.

В 2020 году, помимо юбилея освобождения Варшавы, салюты запустят в честь освобождения Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь 75-летия взятия Берлина.

К сожалению, власти Польши предпочли не отмечать памятную дату, а те мероприятия, которые все-таки состоялись в польской столице, были организованы ветеранскими организациями и российскими дипломатами.

В действиях польских властей нет ничего удивительного, ведь сейчас страна демонстрирует всему миру свою забывчивость в вопросах истории и активно проводят политику принижения роли Советского Союза в освобождении Польши от фашистских оккупантов.

Между тем, на интернет-портале Минобороны России к годовщине освобождения бойцами Красной Армии Варшавы от гитлеровских войск был представлен новый исторический раздел, где можно ознакомиться с уникальными рассекреченными архивными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

О том, какими масштабными и кровопролитными были бои за город свидетельствует одно только перечисление отличившихся соединений и частей: список их растянулся на целую страницу Приказа Верховного Главнокомандующего от 17 января 1945 года №223 об освобождении Варшавы, присвоении отличившимся частям наименования «Варшавских» и о проведении салюта в Москве в честь победителей «двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий».

В приказе также подчеркивается роль 1-й Польской армии, принимавшей участие в освобождении города, а о самоотверженности, героизме и отваге воинов Красной Армии рассказывают опубликованные в разделе наградные документы.