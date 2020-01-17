Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Снижение напряженности с РФ: в Киеве представили новую стратегию нацбезопасности

Ян Брацкий
22:25 17.01.2020
Документ также предполагает развитие двусторонних отношений с государствами ЕС и НАТО, защиту гражданских свобод и интересов граждан Украины.
Снижение напряженности с РФ: в Киеве представили новую стратегию нацбезопасности
© Фото: flickr

Новая стратегия национальной безопасности Украины подразумевает принятие мер по снижению напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. В пятницу документ представили на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте названы «обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция».

«Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, в документе делается акцент на развитии стратегических отношений с ЕС, США и государствами блока НАТО. В стратегии они определены, как иностранные партнеры.

«Проект стратегии был разработан соответствующей рабочей группой и представлен, в частности, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, где получил положительную оценку», - сказано в сообщении.

В ход заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оно носит консультативно-совещательный характер и поручил доработать проект стратегии нацбезопасности в течение недели, после чего предложил утвердить документ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.01.2020, 22:37
В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
Дата17.01.2020, 10:19
Евкуров проверил состояние полигона Успеновский на Сахалине
Дата17.01.2020, 14:48
Решение WADA не повлияет на подготовку к Евро-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата17.01.2020, 18:31
Полвека «Фехтовальщика»: бомбардировщик Су-24 отмечает юбилей
Дата17.01.2020, 22:37
В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:57 В стране и мире
Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра
22:43 Спорт
Путин поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли «Дакар-2020»
22:37 В стране и мире
Видео
В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
22:25 В стране и мире
Снижение напряженности с РФ: в Киеве представили новую стратегию нацбезопасности
22:01 В стране и мире
Новое качество жизни: в российских регионах отреагировали на послание президента
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Задержание авиадебошира в Пулково попало на видео
Видео
Экстренную посадку на недостроенную ВПП в Домодедово сняли изнутри самолета
В Google Play выявлены приложения, разряжающие смартфоны
Врачи рассказали, как купаться на Крещение незакаленным людям
Видео
Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона
Заклеивали рты скотчем: СК РФ проверит информацию о насилии над детьми в Батайске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.