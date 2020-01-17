Снижение напряженности с РФ: в Киеве представили новую стратегию нацбезопасности

Новая стратегия национальной безопасности Украины подразумевает принятие мер по снижению напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. В пятницу документ представили на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте названы «обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция».

«Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, в документе делается акцент на развитии стратегических отношений с ЕС, США и государствами блока НАТО. В стратегии они определены, как иностранные партнеры.

«Проект стратегии был разработан соответствующей рабочей группой и представлен, в частности, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, где получил положительную оценку», - сказано в сообщении.

В ход заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оно носит консультативно-совещательный характер и поручил доработать проект стратегии нацбезопасности в течение недели, после чего предложил утвердить документ.