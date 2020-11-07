Жена погибшего в авиакатастрофе ведущего Колтового оказалась жива

Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла смерть супруги своего соведущего Александра Колтового в авиакатастрофе. По ее словам, кто был рядом с ним в момент аварии, сейчас выясняется.

«Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей – выясняется», – с таким текстом Кудрявцева опубликовала сторис в Instagram.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также сообщил, что женщина, находившаяся в самолете, не была супругой Колтового.

Крушение легкомоторного самолета Cessna, который пилотировал Колтовой, произошло 7 ноября в Подмосковье. Погибло два человека. В качестве версий трагедии следователи рассматривают неисправность двигателя и пожар на борту. По факту возбуждено уголовное дело.