Новое качество жизни: в российских регионах отреагировали на послание президента

Инициативу президента Российской Федерации Владимира Путина продлить программу материнского капитала и учредить ряд стимулирующих выплат для родителей в российских регионах восприняли с воодушевлением.

Супруги Гребневы из Хабаровска родители уже больше 10 лет. Первенец – девочка, совсем скоро станет старшей сестрой. Детям нужна новая жилплощадь. В ее приобретении поможет маткапитал на второго ребенка. Как стало ясно из послания президента Федеральному собранию, теперь он составит 616 тысяч 617 рублей.

«Потратим эти деньги на приобретение жилья, потому что нужно расширяться, так как у нас второй ребенок. Тем более дети разнополые. Чтобы у каждого ребенка в квартире было по комнате. Будем тратиться на приобретение жилья», - рассказывает о своем решении жительница Хабаровска Ольга Гребнева.

А вот Юлия из Владикавказа только после послания президента решила еще раз обговорить с мужем возможность появления в семье второго ребенка. Теперь его можно обеспечить, говорит девушка. Выплаты на каждого ребенка составят в среднем 11 тысяч рублей.

«Мы очень радостно восприняли новость о нововведении в 2020 году. С мужем обсудили это и подумали, что мы и раньше хотели завести второго ребенка. Сейчас лучшее время, когда государство так помогает», - считает Юлия Грудинская.

По словам Владимира Путина, такая поддержка государства станет ощутима для каждой молодой семьи, и не только. Речь идет о всех школьниках, которых с этого года обеспечат горячим питанием, причем вне зависимости от доходов семьи.

«Нам нужно добиться от исполнительной власти графика введения нового порядка организации питания в школах и предоставить его родителям школьников. Особое внимание необходимо уделить качеству еды в школьных столовых», - отметил секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

В Мурманске, эту новость приняли с особой радостью. Там планируют обеспечить горячим питанием всех школьников младших классов включая льготников.

«Мы рады инициативе. Мы сможем охватить большее количество детей горячим питанием. Плюс эта инициатива снимает ряд вопросов, которые возникали с охватом питанием детей из льготных категорий. Мы понимаем, что дети начальной школы нуждаются в горячем питании, им нужны силы для энергичной учебы, внеклассных мероприятий», - заявила заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 8 Мурманска Елена Ващук.

Инициативы президента поддерживают и врачи, изменения коснутся и их. С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении. Это простимулирует медиков оставаться в регионах.

«Давно надо с нашими зарплатами что-то делать, вводить какое-то изменение. Потому что все считают среднюю заработную плату врачей, но никто не считает сколько часов врач работает в среднем. А это в месяц получается по две и по три ставки, а это значит, что мы дома вообще не появляемся. Те деньги, которые считаются по среднему, они являются достаточно большим отработанным временем. Поднятие оклада, повышение окладов и фиксированных выплат будут благотворно влиять на зарплату и количество часов уменьшится», - надеется врач реаниматолог-анестезиолог ульяновской детской областной больницы Константин Тякин .

В этом году послание направленно на конкретные группы. Эксперты уже называют выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием социально ориентированным. А это сигнал населению страны о том, что очень скоро будут положительные результаты.