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В России вступили в силу новые критерии установления инвалидности

Роман Захаров
07:22 01.01.2020
Новые правила предусматривают систему оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма детей и лиц старше 18 лет.
В России вступили в силу новые критерии установления инвалидности
© Фото: Pixabay

В 2020 году в России вступают в силу новые актуализированные критерии установления инвалидности для детей и взрослых.

Как сообщает Министерство труда, с учетом результатов пилотного проекта и совместной работы с главными внештатными специалистами Минздрава РФ были утверждены новые классификации и критерии, которые будут использовать при проведении медико-социальной экспертизы, начиная с 1 января текущего года.

Новые правила предусматривают систему оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма детей и лиц старше 18 лет.

Помимо этого, с нового года вступает в силу постановление кабмина, согласно которому вводятся ветеранские льготы для участников отрядов самообороны, ставших инвалидами вследствие участие в контртеррористических операциях 1999 года в Дагестане.  

Дополнительно устанавливается причина получения инвалидности: инвалидность вследствие ранения, которое было получено в связи с участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года во время контртеррористических операций в Республике Дагестан.

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