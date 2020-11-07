Опубликовано видео разговора Харрис и Байдена после объявления его президентом США

Кандидат в вице-президенты США Камала Харрис поздравила кандидата президенты Джо Байдена с победой на выборах. Новость застала женщину на утренней пробежке.

Видео появилось в Twitter-аккаунте Харрис. На нем она разговаривает по телефону с Байденом на улице в спортивной одежде.

«Мы сделали это. Мы сделали это, Джо. Ты будешь следующим президентом Соединенных Штатов», – говорит она.

Ранее Байден объявил себя избранным лидером США, в своих прогнозах такой же позиции придерживаются западные СМИ. Официально подсчет голосов на выборах еще не завершен.