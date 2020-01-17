В Минфине РФ рассказали о расходах на национальные проекты в 2019 году

Расходы на нацпроекты в прошлом году, согласно предварительным данным, были исполнены на 91,4% и составили 1,6 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

Законом о бюджете Российской Федерации были предусмотрены средства на национальные проекты в размере 1,75 триллиона рублей в 2019 году.

Наиболее низкий процент исполнения отмечается по нацпроекту «Экология» - 66,3% (36,9 миллиарда рублей), проект «Цифровая экономика» был исполнен на 73,3% (73,8 миллиарда), «Производительность труда и поддержка занятости» - на 87,1% (6,2 миллиарда рублей).

Процент выполнения национального проекта «Культура» составляет 99% (14 миллиардов), «Здравоохранение» - 98% (157,1 миллиарда рублей).

Самый большой процент исполнения у нацпроекта «Наука» - 99,1% (37,6 миллиарда рублей).

«Законом предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию национальных проектов в 2019 году на финансовое обеспечение соответствующих целей в 2020 году», - информирует финансовое ведомство.

Соответствующие решения принимает президиум совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, посредством согласования запросов на изменение паспортов национальных проектов.