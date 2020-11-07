В аккаунте Байдена в Twitter появилась строчка «Избранный президент»

В описании аккаунта в Twitter демократа Джо Байдена появилась строчка «Избранный президент».

«Избранный президент, муж доктору (Джилл) Байден, гордый отец и дедушка. Готов восстановить (страну) на новом уровне», - говорится в описании аккаунта политика.

В августе Джо Байден изложил концепцию «Восстановления на новом уровне» на национальном съезде Демократической партии. Она предусматривает меры по стимулированию экономики, а также создание новых рабочих мест в машиностроении и чистой энергетике.

Ранее кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден объявил себя избранным президентом страны. Перед этим американские СМИ сообщили, что политик набирает необходимое число голосов для победы на выборах главы государства.