Не дожидаясь итогов: западные лидеры поздравляют Байдена с победой на выборах

Зарубежные политики поздравляют кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги еще не объявлены. Слова поддержки, в том числе, высказал ряд европейских лидеров.

Одним из первых Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который выразил надежду на скорейшую совместную работу по развитию отношений двух государств.

Поздравление Байдену адресовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель.

«Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха, и поздравляю также Камалу Харрис, избранную первую вице-президента ее страны», – сказала Меркель.

Французский лидер Эммануэль Макрон тоже отреагировал на новость в своем Twitter-аккаунте и отметил, что США и Франции вместе предстоит сделать многое, чтобы ответить на мировые вызовы.

Поздравления Байдену также передали канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Последний назвал их с Харрис победу «исторической». Слова поддержки прозвучали от премьера-министра Бельгии Александра Де Кроо, главы правительства Греции Кириакоса Мицотакиса.

Кроме того, с поздравлением с победой к Байдену обратились главы Европарламента, Еврокомиссии и Евросовета – Давид-Мария Сассоли, Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.

По прогнозу западных СМИ, Байден получит решающие 20 голосов выборщиков на голосовании в Пенсильвании, которых ему не хватает для победы. Байден уже объявил себя новым президентом США.