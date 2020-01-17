Зеленский не принял отставку главы правительства Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский не принял заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. На встрече с главой правительства Зеленский заявил, что на фоне скандала с аудиозаписями решил дать правительству Гончарука и ему лично еще один шанс.

При этом, глава Украины потребовал решить ряд задач, которые беспокоят общество. В частности, были обсуждены оптимизация работы Кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, освобождение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом.

«Я получил от вас заявление сегодня об увольнении в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно. Вы знаете, какое у меня к вам личное отношение, и личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал и решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество», - заявил Зеленский Гончаруку в ходе встречи, которая транслировалась на официальной странице президента Украины в Facebook.

Ранее в Сеть попала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Гончарука, критикует Зеленского. В частности, упрекает украинского лидера в непонимании принципов экономики. Гончарук не стал отрицать подлинность записи, однако утверждает, что она была смонтирована. После скандала он подал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал установить, кто прослушивал премьер-министра страны. На это глава государства дал украинским стражам порядка две недели.