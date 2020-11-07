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«Я притворилась, что мертва»: опубликовано аудиосообщение пострадавшей на «кровавой вечеринке» в Екатеринбурге

Виктория Ивашечкина
21:26 07.11.2020
В результате трагедии погибли четыре человека, хозяин квартиры покончил жизнь самоубийством.
«Я притворилась, что мертва»: опубликовано аудиосообщение пострадавшей на «кровавой вечеринке» в Екатеринбурге
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

СМИ опубликовали аудиосообщения, отправленные одной из пострадавших на «кровавой вечеринке» в Екатеринбурге. Сообщения с инструкциями девушка отправляла своему приятелю, лежа среди мертвых тел друзей.

«Только не звони в домофон. Человек, который нас застрелил, еще жив. Возьми с собой что-нибудь острое. Я притворилась, что мертва...», - рассказала пострадавшая, сообщает канал «Екатеринбург №1».

В итоге девушка выжила и сейчас находится в больнице. Всего же погибли четыре человека, среди них и сам убийца. Мужчина покончил с собой. Еще одна девушка смогла спастись, спрятавшись в одной из комнат, физически она не пострадала.

Массовое убийство произошло в квартире в Екатеринбурге в ночь на 7 ноября. Правоохранительные органы прибыли по вызову и обнаружили тела троих мужчин и одной женщины с огнестрельными ранениями. Жертвам было от 18 до 34 лет. 

Позже Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения в одной из квартир тел нескольких человек с огнестрельными ранениями.

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