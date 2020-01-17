Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе
На территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума, посвященные сотрудничеству РФ с европейскими государствами.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Исполняющий обязанности главы Минэкономразвития РФ Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Летит», - коротко ответили журналистам ТАСС на соответствующий вопрос.
В декабре прошлого года стало известно, что на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума, посвященные сотрудничеству РФ с европейскими государствами, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта и квантовым технологиям.
Стоит отметить, что некоторые страны категорически не захотели присутствовать на мероприятие. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил британским министрам посещать Всемирный экономический форум.