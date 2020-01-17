Исполняющий обязанности главы Минэкономразвития РФ Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Летит», - коротко ответили журналистам ТАСС на соответствующий вопрос.

В декабре прошлого года стало известно, что на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума, посвященные сотрудничеству РФ с европейскими государствами, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта и квантовым технологиям.

Стоит отметить, что некоторые страны категорически не захотели присутствовать на мероприятие. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил британским министрам посещать Всемирный экономический форум.