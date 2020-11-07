Трамп заявил, что оспорит результаты выборов президента в суде

Американский лидер Дональд Трамп пообещал отстаивать свою правоту в суде после того, как ведущие СМИ объявили Джо Байдена новым президентом.

«Я не остановлюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия», - заявил Трамп, передает РИА Новости.

Также Трамп заявил, что выборы президента в США еще далеки от своего завершения, а кандидат от демократов Джо Байден поспешил выдать себя за победителя.

Ранее западные СМИ объявили о победе на президентских выборах в США кандидата Джо Байдена. Согласно их подсчетам, он набрал необходимые для избрания 270 голосов выборщиков.

Прогнозы CNN, Associated Press и NBC основаны на обновлении данных о голосовании в Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.

Также сам Джо Байден заявил в соцсетях, что стал избранным президентом США. Политик призвал американцев отложить в сторону разногласия и объединиться