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Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Анна Касаткина
20:52 07.11.2020
Официально подсчет голосов на выборах президента еще не завершен.
Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента США
© Фото: Women Deliver wikipedia

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах. Он отметил, что ждет возможности работать с ними вместе и развивать отношения двух стран.

«Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны - близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене», – написал Трюдо в Twitter.

Ранее американские СМИ дали прогноз на победу кандидата от демократов Байдена на выборах. Позже он сам объявил себя избранным президентом. Действующий глава государства Дональд Трамп на это отметил, что выборы еще «далеки от завершения» и подобные заявления преждевременны.

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