Тела погибших в катастрофе Boeing-737 под Тегераном украинцев доставят в Киев 19 января

Тела украинских граждан, погибших в результате крушения пассажирского Boeing-737 в Тегеране, доставят в Киев 19 января. В международном аэропорту Борисполь состоится траурная церемония, посвященная памяти погибших.

«Церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран состоится в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь". Доступ открыт для всех», - говорится в сообщении на официальной странице авиакомпании в Facebook.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, через несколько минут после взлета из столичного аэропорта. В результате инцидента погибли все 176 человек находившихся на борту.

Спустя три дня власти Ирана признались, что воздушное судно было сбито силами ПВО по ошибке. На фоне резкого обострения отношений между Ираном и США, самолет приняли за крылатую ракету.

Официальный Тегеран выразил соболезнования родственникам погибших, принес Киеву официальные извинения и пообещал максимально содействовать расследованию катастрофы, а также наказать виновных в крушении лайнера.