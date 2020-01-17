Историческая забывчивость: что происходит в Польше на фоне 75-летия освобождения Варшавы

Чеслав Левандовский еще мальчишкой вступил в ряды подпольной организации, которая помогала жителям варшавского гетто, а затем и сам оказался в концлагере. В заключении он перенес тяжелую болезнь.

«Моя нога опухла и стала фиолетовой. Это - болезнь узников. Я был слаб, кости разрушались, таким я был, когда наш город и освободили советские танкисты», - вспоминает он.

Из лагеря Чеслав бежал вместе с другими заключенными, из 1200 человек выжить удалось лишь каждому шестому.

«Пока мы двигались колонной, слабых расстреливали, травили собаками и в конечном счете нас осталось около 200 человек. Потом нас встретила колонна советских танков, которая нас спасла», - говорит Левандовский.

День 75-й годовщины освобождения Варшавы в Польше предпочли не отмечать. А церемония по случаю важной даты, которая все-таки состоялась, была организована не местными властями, а ветеранскими организациями и российскими дипломатами.

«Очень жаль, что память о том, кто освобождал Польшу 75 лет назад в Польше вымарывается из официальной истории. Нам важно самим хорошо помнить, что действительно было, сохранять эту память и передавать нашей молодежи», - рассказал «Звезде» полномочный посол России в Польше Сергей Андреев.

Семнадцатого января 1945 года газета «Жизнь Варшавы» издает экстренный выпуск. На первой полосе большими буквами написано: «Варшава свободна!». Спустя 75 лет на первых страницах польских газет ни слова про освобождение столицы.

В день памяти тех, кто освободил Варшаву, а это бойцы Первой армии Войска польского и Первого Белорусского фронта Красной Армии, МИД Польши сделал заявление МИДа в Twitter.

«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла свободы», - сказано в сообщении МИД Польши.

Эксклюзивное интервью «Звезде» дал экс-президент Польши Лех Валенса. О своем видении отношений двух стран лауреат Нобелевской премии мира рассказал в Гданьске - городе, где когда-то работая на судоверфи создал первый независимый профсоюз.

«Если бы я был президентом и руководителем страны, при мне бы такого не происходило. Я бы не допустил таких плохих отношений между странами. Сейчас мы теряем силы на бесполезное обсуждение. Судьба так нас расставила, что мы по-прежнему являемся соседями. Когда двое дерутся, то третий этим пользуется. Почему мы сегодня должны друг другу мешать, а не жить в том порядке и мире, в котором мы должны изначально жить? », - поделился мнением Валенса.

Бывший президент Польши раскритиковал решение польских властей, которые вопреки всякой логике пригласили на сентябрьскую годовщину начала второй мировой войны Ангелу Меркель, но не позвали Владимира Путина. Российского лидера не ждут в Польше и на грядущих мероприятиях в честь освобождения Освенцима. Валенса считает, что полякам необходимо приехать в Москву 9 мая.

«Если я получу такое приглашение, то, безусловно, приму участие в этом мероприятии. Мой отец погиб в те времена, и надо помнить о тех страшных событиях. Также надо помнить и отдавать честь людям, которые погибли тогда», - говорит он.

Заголовки польских газет в эти дни - словно сводки из окопов на передовой идеологической войны с Москвой. В канун дня освобождения депутаты польского сейма решили возложить на Советский Союз вину за развязывание всей Второй мировой. Еще в сентябре подобную резолюцию приняли их коллеги из Европарламента.

«К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: нацистская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения позорного Пакта Риббентропа-Молотова 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы», - постановили польские парламентарии на одном из первых заседаний в новом году.

К слову, далеко не все поляки обрадовались постановлению депутатов сейма. В социальных сетях на парламентариев обрушилась волна критики.

В Польше не все подвержены этой исторической амнезии. Местные активисты борются и против переноса и уничтожения памятников советским воинам.

«К сожалению, все памятники советским солдатам, которые были в Варшаве, их уже нет, памятники польским солдатам пока не трогают, но это вопрос времени», - сетует участник польской общественной организации «Содружество "Курск"» Ежи Тыц.

А накануне годовщины освобождения Варшавы на одном из заброшенных довоенных еврейских кладбищ, появились так называемые призрачные надгробия - напоминание о том, что происходило во время войны. И это очень важно для страны, где власти делают все, чтобы переписать собственную историю.