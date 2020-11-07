Трамп ответил на объявление СМИ о победе Байдена на президентских выборах

Выборы президента в США еще далеки от своего завершения, а кандидат от демократов Джо Байден поспешил выдать себя за победителя. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп в ответ на прогнозы американских СМИ, которые указали на победу его соперника.

Он отметил, что Байден не был официально признан победителем ни в одном штате, не говоря уже о «колеблющихся» штатах и тех, в которых, по мнению республиканцев, существуют юридические и законные проблемы, мешающие определить лидера гонки. Так, отметил Трамп, его штаб не получил законной возможности для наблюдения за процессом подсчета голосов в Пенсильвании.

«Мы все знаем, почему Джо Байден спешит выдать себя за победителя, и почему его медиа-союзники так стараются помочь ему: они не хотят, чтобы правда была раскрыта», – подчеркнул Трамп в обращении, опубликованном его штабом.

Он также отметил, что решение о том, кто будет президентом, принимают не СМИ, а избиратели.

«С понедельника мы начинаем дело в суде, чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и выбор законного победителя», – добавил Трамп.

Ранее CNN, NBC и AP объявили Байдена избранным президентом США на основании обновленных данных о голосовании в Пенсильвании. По их прогнозу, Байден должен получить в целом 273 голосов выборщиков благодаря победе в этом штате, что означает его победу на выборах.