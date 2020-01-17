Бойцы САР отразили массовую атаку боевиков на свои позиции в Идлибе и Алеппо

Около 50 боевиков были уничтожены бойцами правительственных сил Сирии в ходе боестолкновений в провинциях Идлиб и Алеппо. Радикалы из запрещенной организации «Хайрат Тахрир Аш-Шам»* с вечера 16 января пытались прорвать позиции правительственных сил в районе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Юрий Боренков. Сообщается, что бойцам САР удалось отбить все атаки.

«При отражении нападения уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один "джихад-мобиль"», - отметил Боренков.

Также руководитель ЦПВС рассказал о воздушном ударе боевиков с использованием беспилотника по позициям правительственных войск в районе Академии Асада в Алеппо.

Двое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Всего в столкновениях с боевиками за прошедшие сутки погибли 12 и ранены 24 сирийских военных, отметил Боренков.

«В связи с обострением обстановки выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, 17 января не осуществлялся», - пояснил глава ЦПВС.

Режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, был введен 9 января 2020 года с 14.00.

* Хайрат Тахрир Аш-Шам – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.