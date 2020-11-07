Байден заявил, что избран президентом США

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден объявил себя избранным президентом страны. Ранее американские СМИ сообщили, что политик набирает необходимое число голосов для победы на выборах главы государства.

Пост с таким заявлением Джо Байден опубликовал в Twitter.

Также политик призвал американцев отложить в сторону разногласия и объединиться.

Ранее CNN, Associated Press и NBC опубликовали прогнозы, которые были основаны на обновлении данных о голосовании в Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа до 31 тысячи голосов. Таким образом Байден получил 20 выборщиков, у него теперь 273 выборщиков против 213 у Трампа.