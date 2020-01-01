Exxon Mobil удалось избежать штрафа за нарушение антироссийских санкций

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась отмены штрафа в $2 млн за нарушение американских санкций против РФ. Согласно решению суда, власти США в 2014 году не предоставили компании достаточно времени для прекращения деловых отношений с «Роснефтью».

«Exxon Mobil признает решение суда. Оно подтверждает, что мы соблюдали санкции», - говорится в заявлении компании по итогам слушаний.

В январе 2011 года Exxon Mobil подписала с «Роснефтью» соглашение о совместном освоении углеводородных запасов в шельфе Черного моря. В 2017 году американская компания была оштрафована из-за нарушения антироссийских санкций, введенных администрацией Барака Обамы, так как глава «Роснефти» Игорь Сечин находился в санкционном списке, напоминает РИА Новости.