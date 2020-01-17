В Ростове-на-Дону мальчика без глаза отказались признать инвалидом

В Ростове-на-Дону с ребенка, который лишился глаза из-за тяжелого заболевания, сняли инвалидность, а вместе с этим и все положенные льготы.

В полтора года у Савелия Торяника диагностировали рак сетчатки. После операции и долгого лечения болезнь отступила, но один глаз сохранить не удалось. Сейчас у ребенка продолжает падать зрение, однако по бумагам мальчик числится здоровым.

«Говорят, что уже 5 лет после химиотерапии прошло, ремиссия стабильна, вам не положено. Парный орган не является основанием для установления инвалидности», - рассказывает Евгения Торяник, мама Савелия.

Савелий ходит в обычную школу. Он обожает математику, рисование и русский язык. Но мало кто знает, какой ценой ему даются эти ежедневные маленькие победы.

«Конечно же, ему трудно читать. Поэтому все карточки я делаю более крупным шрифтом. Сейчас у него крупнее почерк - зрение ухудшилось», - говорит учитель начальных классов Татьяна Шишкалова.

С этого года Савелий носит очки. В школе своими силами стараются помочь ребенку - установили дополнительное освещение над доской, пересадили на первую парту. Но зрение продолжает падать.

«По полям зрения нам группа положена. Мы прошли все документы, поехали на медико-социальную экспертизу, где нам сказали, что если бы мы вообще пришли бы слепые, тогда бы установили. А так, не положено», - сообщает мама Савелия.

В Бюро медико-социальной экспертизы утверждают, что все делали по закону. По их словам, отсутствие парного органа не является снованием для установления инвалидности. Но на вопрос, в каких конкретных случаях человека могут лишить инвалидности, когда она уже установлена, затруднились ответить.

«Подход индивидуальный к каждому человеку. Все зависит от тех органов, которые были удалены, от заболеваний, по поводу которых были проведены данные операции. Это индивидуально, и сказать однозначно не получится», - рассказал Андрей Пайков, заместитель руководителя по экспертной работе федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Ростовской области Минтруда России.

Такой «индивидуальный» подход к Савелию лишил ребенка не только социальных льгот, санаторно-курортного лечения и особых условий обучения, но и возложил на родителей непосильную финансовую нагрузку. Ребенок растет, ежегодно нужно менять глазной протез, который подбирается индивидуально в Москве. Теперь его стоимость, проезд и проживание в столице родители оплачивают сами.

В настоящее время следователи начали проверку по факту нарушения прав ребенка. А семью Торяник уже вызвали в Бюро медико-социальной экспертизы на переосвидетельствование.