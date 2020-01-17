Кто виноват в трагедии: подмосковные следователи проверяют обстоятельства смерти рожденного суррогатной матерью младенца

В Подмосковье расследуют дело о торговле людьми после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью. Ребенка нашли мертвым в квартире, где под присмотром няни жили еще три малыша. Всех их должны были передать биологическим родителям - гражданам иностранных государств.

Сейчас следователи проверяют деятельность компании, которая занималась так называемым «суррогатным» бизнесом. Предстоит выяснить и законность сделок в отношении детей, а также была ли смерть ребенка единичным случаем.

Мужчина, который открыл дверь квартиры, где нашли тело ребенка, является жителем Донецка. Переехал в Подмосковье вместе с женой. Потом появились дети.

Соседи неоднократно видели семью с коляской, но о том, что в ней находятся не их дети, узнали лишь когда во дворе появилась полиция - в связи со смертью одного из младенцев.

«По предварительным данным следствия, новорожденный, рожденный в декабре 2019 года суррогатной матерью, проживал в квартире под присмотром няни», - комментирует старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

В офисе, в центре Москвы, по некоторым данным, компания «Росюрконсалтинг» заключала сделки о рождении детей. После происшествия фирма закрыла свои двери, однако один из ее соучредителей - Владислав Мельников - все же заявил о готовности пообщаться со СМИ.

«Моя компания к этому делу не имеет никакого отношения. Я являюсь директором и учредителем компании "Европейский центр суррогатного материнства". Поэтому к другим компаниям я не имею никакого отношения», - прокомментировал случившееся Мельников.

Слова Мельникова не соответствуют другой информации, согласно которой он является одним из учредителей именно «Росюрконсалтинга». Напополам с неким Константином Свитневым, связаться с которым, к сожалению, не удалось.

Свитнев - востребованный эксперт в вопросах суррогатного материнства. Как оказалось, сам вел этот бизнес. Вот только некоторые суррогатные мамы о нем не лучшего мнения.

По некоторой информации, есть вероятность, что именно фирма «Росюрконсалтинг» и была посредником в сделке с суррогатными матерями. Заказчиками, то есть родителями, были иностранцы. Дети временно находились в подмосковной квартире, пока их биологические родители оформляли все документы.

Юристы уверяют, что держать детей в квартире с нянями не является незаконным, если есть доверенности от родителей. А выяснять, почему скончался малыш из квартиры-передержки, и есть ли в этом вина няни или фирмы-посредника, теперь придется следователям.