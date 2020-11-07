В Совфеде назвали крайней мерой уничтожение животных для борьбы с COVID-19

В Совете федерации заявили, что уничтожение животных, в частности, норок, которые могут способствовать распространению коронавируса, является крайней мерой. По мнению сенаторов, ученые должны сначала изучить вопрос передачи COVID-19 от животных человеку.

«Данный вопрос сейчас требует пристального изучения, нашей медицинской науке обязательно нужно посмотреть, насколько животные могут быть переносчиками коронавируса», - заявили в Совфеде, передает ТАСС.

По мнению сенаторов, этот вопрос необходимо прорабатывать, иначе «мы сейчас кинемся истреблять каких-то животных, а этого делать нельзя».

«Уничтожение (животных) - это, я считаю, крайний путь», - подчеркнул глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

По его мнению, уничтожение любого подвида животных нарушает биологический баланс.

Ранее сообщалось, что в Дании приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах по причине мутировавшего COVID-19, которым заразились 12 человек. Более того, вслед за Данией еще в пяти странах у норок нашли коронавирус.