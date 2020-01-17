Боевики ударили по позициям сирийской армии под Алеппо с помощью БПЛА

Двое сирийских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения в ходе воздушного удара беспилотника боевиков по позициям правительственных войск в районе Академии Асада в городе Алеппо. Атака произошла 17 января в 11:34.

Как сообщил руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, в ходе перестрелки с боевиками незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки погибло 12 и ранено 24 военнослужащих вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

В минувший понедельник, 13 января, боевики обстреляли Алеппо из минометов. В центре города упали 25 мин, пущенных боевиками после введения режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. По мнению сирийских властей, стреляли с юго-запада.

В городской госпиталь поступили пострадавшие и их родственники. В результате обстрела три человека погибли и 12 получили ранения. Двухлетнему мальчику осколки от взрыва попали в голову и повредили лицо и шею.

Боевики организовали огневые точки неподалеку от домов мирных жителей и стреляют даже по женщинам и детям.