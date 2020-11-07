CNN, NBC и AP объявили Байдена избранным президентом США

Западные СМИ объявили о победе на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Согласно их подсчетам, он набрал необходимые для избрания 270 голосов выборщиков.

Прогнозы CNN, Associated Press и NBC основаны на обновлении данных о голосовании в Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа до 31 тысячи голосов. Таким образом Байден получил 20 выборщиков, у него теперь 273 выборщиков против 213 у Трампа, сообщают СМИ.

Официально подсчет голосов в Пенсильвании и ряде других штатов пока не завершен.

Ранее Трамп заявил, что результаты голосования в Пенсильвании были сфальсифицированны. По его словам «десятки тысяч голосов были незаконно получены в день выборов, что полностью и легко изменило результаты».