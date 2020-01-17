В Росавиации раскрыли подробности создания авиакомпании для Дальнего Востока
В создании нового перевозчика обсуждалось участие «Аэрофлота».
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Авиакомпания для Дальневосточного федерального округа (ДФО) может быть создана на базе дочерней компании действующего перевозчика. Об этом рассказал глава Росавиации Александр Нерадько.
«Это (создание авиаперевозчика для ДФО - прим. ред.) будет либо на базе какого-то подразделения действующей компании, возможно, это будет и новая компания», - приводит ТАСС его слова.
Руководитель Росавиации также сообщил, что в настоящий момент данный вопрос прорабатывается. При этом он добавил, что участие «Аэрофлота» в создании нового перевозчика обсуждалось.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 31 января внести предложения по созданию авиационной компании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.