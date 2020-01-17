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В Росавиации раскрыли подробности создания авиакомпании для Дальнего Востока

Роман Захаров
19:44 17.01.2020
В создании нового перевозчика обсуждалось участие «Аэрофлота».
В Росавиации раскрыли подробности создания авиакомпании для Дальнего Востока
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Авиакомпания для Дальневосточного федерального округа (ДФО) может быть создана на базе дочерней компании действующего перевозчика. Об этом рассказал глава Росавиации Александр Нерадько.

«Это (создание авиаперевозчика для ДФО - прим. ред.) будет либо на базе какого-то подразделения действующей компании, возможно, это будет и новая компания», - приводит ТАСС его слова.

Руководитель Росавиации также сообщил, что в настоящий момент данный вопрос прорабатывается. При этом он добавил, что участие «Аэрофлота» в создании нового перевозчика обсуждалось.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 31 января внести предложения по созданию авиационной компании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке. 

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