Трамп заявил, что выиграл президентские выборы с перевесом

Действующий лидер США Дональд Трамп рассказал в соцсетях, что он победил на выборах главы государства с большим перевесом.

«Я выиграл эти выборы с большим отрывом!» - написал республиканец у себя в Twitter.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. За кресло главы Белого дома борются Дональд Трамп и Джо Байден. К настоящему моменту подсчет голосов не закончен.

Ранее другой кандидат в президенты США Джо Байден выразил уверенность в скорой победе на президентских выборах в США. Политик отметил, что сможет получить голоса 300 выборщиков при 270 необходимых. Он сказал, что не позволит Дональду Трампу остановить подсчет голосов.

Также ранее сообщалось, что Байден лидирует на выборах в ключевом штате Пенсильвания. После обработки 95% бюллетеней у него 49,4% голосов против 49,3% у действующего главы государства Дональда Трампа.