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Трамп заявил о нарушениях на выборах в Пенсильвании

Виктория Ивашечкина
18:07 07.11.2020
По словам действующего лидера США, его лидерство по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей на участки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп заявил, что результаты голосования в Пенсильвании были сфальсифицированными.

«Десятки тысяч голосов были незаконно получены в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах», - рассказал в Twitter политик. 

По словам Трампа, его лидерство по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей на участки не только в этом штате, но и в некоторых других. В Пенсильвании власти, которые несут ответственность за подсчет голосов, заявили, что никаких крупных нарушений не зафиксировали.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, но в некоторых ключевых штатах все еще идет подсчет голосов.

Ранее в штабе Джо Байдена обвинили Дональда Трампа в попытке помешать подсчету голосов. Сообщалось, что демократическая партия будет сопротивляться и обратится к юристам в случае, если Трамп станет оспаривать в суде итоги выборов.

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