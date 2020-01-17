Автобус и три автомобиля столкнулись в Москве

«Произошло столкновение трех легковых автомобилей, один из которых отбросили автобус. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали три человека, которые находились в легковых автомобилях. В автобусе пострадавших нет», - рассказали «Звезде» в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.