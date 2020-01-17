Автобус и три автомобиля столкнулись в Москве
По предварительной версии, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.
© Видео: Xxx Zzz, Очаково-Матвеевское.РФ, VK © Фото: Район Очаково-Матвеевское, VK
Автобус с пассажирами и три легковых автомобиля столкнулись на западе Москвы. Инцидент произошел на Большой Очаковской улице.
«Произошло столкновение трех легковых автомобилей, один из которых отбросили автобус. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали три человека, которые находились в легковых автомобилях. В автобусе пострадавших нет», - рассказали «Звезде» в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Информация о возможных пострадавших и их состоянии уточняется.