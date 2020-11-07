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Отказ двигателя или пожар на борту: что на данный момент известно об авиакатастрофе в Подмосковье

Константин Коковешников
19:00 07.11.2020
На месте происшествия в эти минуты работают следователи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: moscowmap, Instagram

Известный телеведущий Александр Колтовой погиб при крушении частного самолета в Подмосковье. Легкомоторная Cessna упала в поле возле поселка Томилино. На борту были два человека - пилот и пассажир.

В числе возможных версий крушения самолета называют отказ двигателя и пожар на борту. Установить, что произошло на самом деле, предстоит следователям, которые в данный момент работают на месте катастрофы. Люди прочесывают поле, чтобы собрать обломки самолета, которые помогут установить точную картину происшествия, сообщает с места происшествия корреспондент «Звезды».

Рядом с местом крушения находится оживленное Новорязанское шоссе, над которым проходили последние минуты полета. На видео, которые появились в Сети, видно как Cessna летит прямо над дорогой. По всей видимости, пилот в этот момент искал место для посадки.

Очевидцем авиакатастрофы стал оператор комплекса видеофиксации автомобильных нарушений. На кадрах видно, как самолет буквально завалился на бок и рухнул в чистое поле.

«Я увидел, что он низко летит и как-то раскачивается из стороны в сторону… В этот момент разговаривал по телефону и говорю собеседнику своему: «Как-то странно самолет летит». И в этот момент он падает. Я сразу закончил разговор и вызвал 911», – говорит собеседник «Звезды» Дмитрий Саблук.

В МЧС уже рассказали, что разбившийся самолет следовал в город Рыбинск в Ярославской области. Вылетел он с аэродрома Мячиково, который находится в 16 км от места крушения.

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