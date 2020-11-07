СК РФ возбудил дело по факту крушения самолета в Подмосковье

В Следственном комитете РФ сообщили, что дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.

«По факту крушения легкомоторного самолета в Люберецком районе возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», - подчеркнули в Следственном комитете, передает ТАСС.

Напомним, в субботу, 7 ноября, произошло ЧП с участием легкомоторного самолета недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец. Сообщалось, что в результате происшествия погибли два человека. Вылетевший с аэродрома Мячково под Москвой самолет Cessna следовал в город Рыбинск Ярославской области.