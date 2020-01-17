В Москве откроется гостиница для приезжих онкобольных детей и их родителей
Отель для маленьких приезжих пациентов организован одним из благотворительных фондов в двух домах на Юго-Западе столицы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве этим летом откроется гостиница для онкобольных детей из регионов. В ней совершенно бесплатно смогут останавливаться родители с детьми, приехавшие на лечение в столичные клиники.
Реабилитация таких больных, как правило, проводится курсами и в течение длительного времени. Не у всех есть финансовая возможность каждый раз между процедурами покупать билеты и ездить домой и, тем более, останавливаться в московских отелях.
На помощь таким семьям пришли городские власти. Одному из благотворительных фондов они передали в безвозмездное пользование два дома на Юго-Западе Москвы. Общая площадь помещений в них составляет семь тысяч квадратных метров.