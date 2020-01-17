В московской школе, в которой ученик избил педагога, заявили, что конфликт улажен

Заместитель директора московской школы, где ученик восьмого класса избил учительницу за порванный провод от наушников, сообщил о том, что конфликт улажен. Инцидент произошел 15 января в образовательном учреждении №113 на юго-западе столицы.

Педагог сделала замечание старшекласснику, который слушал музыку на уроке и случайно порвала провод от наушников. В ответ молодой человек ударил учительницу.

«Вопрос улажен, все живы-здоровы и все хорошо», - заявил в разговоре со «Звездой» заместитель директора по вопросам качества образования школы №113 Николай Федотов.

Сейчас педагог находится в больнице, куда она была госпитализирована с травмами головы. О 15-летнем юноше известно, что он не отличается особенным рвением в учебе, оставался на второй год и регулярно прогуливает занятия. Его воспитанием занимается бабушка.