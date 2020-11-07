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Коллега погибшего ведущего Колтового рассказал о его увлечении пилотированием

Анна Касаткина
18:28 07.11.2020
Телеведущий Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье 7 ноября.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: koltovoy, Instagram

Телеведущий Александр Колтовой, погибший в авиакатастрофе в Подмосковье, очень часто совершал вылеты в кресле пилота, это было его хобби. Об этом «Звезде» рассказал актер и коллега Колтового Кирилл Емельянов.

Емельянов уточнил, что часто пересекался с Колтовым на его ток-шоу, мужчина был «большим профессионалом». Пилотирование являлось его большим увлечением, сказал собеседник телеканала.

«Саша летал часто. Он несколько раз в неделю совершал полеты на этом маленьком самолетике Cessna, он очень сильно фанател этим всем», – пояснил Емельянов.

Колтовой разбился при авиакатастрофе в Подмосковье 7 ноября. По данным СМИ, вместе с мужчиной погибла его супруга. Причины трагедии устанавливаются, по предварительной информации, у самолета был неисправен двигатель. Прокуратура ведет проверку по факту происшествия.

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