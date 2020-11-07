«Низко летел и раскачивался»: очевидец рассказал о крушении самолета в Подмосковье

Очевидец рассказал об увиденном им падении легкомоторного самолета в Московской области. В момент крушения мужчина находился в автомобиле.

«Он низко летел и раскачивался из стороны в сторону. Я в этот момент разговаривал по телефону и еще говорю собеседнику своему: “Как-то странно он летит”. И в этот момент он падает. Я сразу закончил разговор и вызвал 911»,- рассказал Дмитрий.

По утверждению очевидца, в полете пожара не было, а задымление произошло только после того, как самолет совершил посадку.

Сегодня легкомоторный самолет потерпел крушение недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец. Он вылетел из аэродрома Мячково в Раменском районе в направлении Рыбинска Ярославской области.

По данным МЧС, у самолета был неисправен двигатель. Прокуратура начала проверку. При крушении самолета в Московской области погиб телеведущий Александр Колтовой. Информация о втором погибшем пока неизвестна.