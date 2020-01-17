Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров обвинил США в попытке дестабилизировать Ближний Восток убийством Сулеймани

Ян Брацкий
17:08 17.01.2020
Исполняющий обязанности главы МИД России напомнил, что Пентагон совершил атаку на территории суверенного государства против официального представителя Ирана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Уничтожение генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани было попыткой США дестабилизировать ситуацию в Ближневосточном регионе. С таким заявлением выступил и.о. главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел напомнил, что Пентагон совершил атаку на территории суверенного государства против официального представителя Ирана.

На фоне роста напряженности, верховный лидер исламской республики Али Хаменеи впервые за восемь лет выступил с проповедью во время пятничной молитвы в Тегеране. Он заявил, что убийством Сулеймани США нанесли невосполнимый ущерб собственному имиджу.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в результате атаки США в районе международного аэропорта Багдада 3 января во время своего дипломатического визита в столицу Ирака. В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.01.2020, 16:54
ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина после послания Федеральному собранию
Дата17.01.2020, 10:19
Евкуров проверил состояние полигона Успеновский на Сахалине
Дата17.01.2020, 14:48
Решение WADA не повлияет на подготовку к Евро-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата17.01.2020, 18:31
Полвека «Фехтовальщика»: бомбардировщик Су-24 отмечает юбилей
Дата17.01.2020, 15:38
В Музее Победы впервые покажут фильм из фондов Минобороны о Жукове
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:43 Вопросы истории
В ЦАТРА передали землю с мест захоронений советских воинов
18:40 В стране и мире
В Москве откроется гостиница для приезжих онкобольных детей и их родителей
18:31 ОПК
Полвека «Фехтовальщика»: бомбардировщик Су-24 отмечает юбилей
18:30 В стране и мире
В московской школе, в которой ученик избил педагога, заявили, что конфликт улажен
17:50 В стране и мире
Отец найденной новосибирской школьницы назвал свою версию произошедшего
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Задержание авиадебошира в Пулково попало на видео
Видео
Экстренную посадку на недостроенную ВПП в Домодедово сняли изнутри самолета
В Google Play выявлены приложения, разряжающие смартфоны
Врачи рассказали, как купаться на Крещение незакаленным людям
Видео
Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона
Заклеивали рты скотчем: СК РФ проверит информацию о насилии над детьми в Батайске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.