Лавров обвинил США в попытке дестабилизировать Ближний Восток убийством Сулеймани

Уничтожение генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани было попыткой США дестабилизировать ситуацию в Ближневосточном регионе. С таким заявлением выступил и.о. главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел напомнил, что Пентагон совершил атаку на территории суверенного государства против официального представителя Ирана.

На фоне роста напряженности, верховный лидер исламской республики Али Хаменеи впервые за восемь лет выступил с проповедью во время пятничной молитвы в Тегеране. Он заявил, что убийством Сулеймани США нанесли невосполнимый ущерб собственному имиджу.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в результате атаки США в районе международного аэропорта Багдада 3 января во время своего дипломатического визита в столицу Ирака. В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом».